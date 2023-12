Am vergangenen Wochenende verwandelte sich das Hauptgebäude der Mobiliar in Bern in eine Projektionsfläche der Lichtshow «Nachts im Archiv». Das teilte der Versicherer am Montag mit.



Auf unterhaltsame Weise zeigten die Lichtprojektionen auf der Fassade des Gebäudes, wie sich eine Mitarbeiterin der Mobiliar nachts auf den Weg ins Archiv macht. Beim Durchstöbern der Schadenskizzen entsteht Chaos und alle Skizzen wirbeln durch die Luft.



In diesem Moment taucht die Archivarin in die einzigartigen Welten der Schadenskizzen ab und erlebt beim Einsammeln der Skizzen ein Abenteuer nach dem anderen. Dabei begegnet sie immer wieder neuen Schadenskizzen-Charakteren – mit denen sie zum Schluss gemeinsam Weihnachten feiert. (pd/nil)