Solver Productions: Mandat von The Hall gesichert

Damit zeichnet Solver Productions für die Umsetzung der Konzert-, Kultur- und Entertainmentevents in der Halle in Dübendorf verantwortlich, wie es in einer Mitteilung heisst. The Hall ist laut eigenen Angaben eine der schweizweit führenden Eventlocations. Sie zeichne sich durch ihre «hohe Erlebnisqualität» sowie der grossen Kapazität von bis zu 5000 Personen pro Event aus. Solver Productions ist ein Unternehmen mit Sitz in Aarau, das sich auf die Umsetzung von Grossevents und internationalen Konzerttouren spezialisiert hat.

Damit zeichnet Solver Productions für die Umsetzung der Konzert-, Kultur- und Entertainmentevents in der Halle in Dübendorf verantwortlich, wie es in einer Mitteilung heisst. The Hall ist laut eigenen Angaben eine der schweizweit führenden Eventlocations. Sie zeichne sich durch ihre «hohe Erlebnisqualität» sowie der grossen Kapazität von bis zu 5000 Personen pro Event aus. Solver Productions ist ein Unternehmen mit Sitz in Aarau, das sich auf die Umsetzung von Grossevents und internationalen Konzerttouren spezialisiert hat.

«Wir freuen uns sehr, gemeinsam und für The Hall in Dübendorf die dort stattfindenen Public Events umsetzen zu dürfen. Unsere Branche steht vor einem umfassenden Neustart, und wir können es kaum erwarten, in dieser grossartigen Location an vorderster Front zur hohen Erlebnisqualität in der Halle beizutragen und dabei mitzuwirken, zusammen mit dem fantastischen Team von The Hall den Besucherinnen und Besuchern unvergessliche Events zu ermöglichen», lässt sich Patrick Häberli, Managing Director von Solver Production, in der Mitteilung zitieren.





Im Zusammenhang mit diesem Mandat, sowie durch die gemäss Mitteilung positive Auftragslage angesichts dem anstehenden Branchenaufschwung, sind bei Solver Productions zudem drei neue Mitarbeitende zum Team gestossen: Nicole Roten als Project Manager The Hall, Mélissa Cleal als Project Manager Touring und Martina Kull in der Administration. (pd/tim)