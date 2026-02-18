Kingfluencer: Marc Christen wird Key Account Manager

Bei der Agentur Kingfluencer ist Marc Christen unter anderem für die Entwicklung von Partnerschaften zuständig. In den letzten 17 Jahren war er bei Ogury, Goldbach Group und Ticket Corner tätig.
«Im Paid Media Sales lag mein Fokus stark auf Performance-Kennzahlen. Im Influencer Marketing sehe ich die Möglichkeit, Marken noch authentischer zu positionieren und nachhaltige Beziehungen zwischen Brands und Communities aufzubauen», erklärt er gegenüber persoenlich.com. (spo)
