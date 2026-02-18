18.02.2026

Kingfluencer

Marc Christen wird Key Account Manager

Der Sales- und Marketing-Experte hat seine neue Funktion am 1. Februar angetreten. Zuvor war er bei Ogury tätig.
Kingfluencer: Marc Christen wird Key Account Manager
Er sieht im Influencer Marketing die Möglichkeit, Marken noch authentischer zu positionieren: Marc Christen. (Bild: zVg)
Publiziert am 18.02.2026

Bei der Agentur Kingfluencer ist Marc Christen unter anderem für die Entwicklung von Partnerschaften zuständig. In den letzten 17 Jahren war er bei Ogury, Goldbach Group und Ticket Corner tätig.

«Im Paid Media Sales lag mein Fokus stark auf Performance-Kennzahlen. Im Influencer Marketing sehe ich die Möglichkeit, Marken noch authentischer zu positionieren und nachhaltige Beziehungen zwischen Brands und Communities aufzubauen», erklärt er gegenüber persoenlich.com. (spo)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE

persönlich Exemplar
Neues Heft ist da
Die neue «persönlich»-Ausgabe ist da - jetzt Probe-Exemplar bestellen.