Ringier Media International: Michael Moersch wird neuer CEO

Publiziert am 19.06.2025

Michael Moersch übernimmt per 1. Juli 2025 als CEO die Leitung von Ringier Media International. Gleichzeitig wechselt Dmitry Shishkin in die neu geschaffene Position des Strategic Editorial Advisor, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ringier will mit der Neuorganisation technologische Lösungen für seine 107 Medienmarken in zwölf Ländern Europas und Afrikas skalieren. Die Zusammenarbeit zwischen den Standorten Schweiz, Osteuropa und Polen soll verstärkt werden. Dabei spielen die Medientechnologie-Hubs in Warschau und Krakau eine zentrale Rolle.

Moersch war bisher Head of Global Media Unit und COO von Ringier Media International. Der Jurist behält seine Funktion als Head of GMU und wird Mitglied der erweiterten Konzernleitung. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen bei Ringier Axel Springer Schweiz sowie bei der Axel Springer SE in Deutschland inne.

Shishkin soll als Strategic Editorial Advisor die Transformation der Redaktionen in der gesamten Ringier-Gruppe begleiten, einschliesslich der Schweizer Medien. Sein Fokus liegt auf der Einführung des User-Needs-Modells, der digitalen Transformation und der Integration neuer Technologien wie KI.

«Diese marktübergreifende technologische Zusammenarbeit ist in der Geschichte von Ringier beispiellos und entscheidend für unseren langfristigen Erfolg», erklärte Ladina Heimgartner, Head Media der Ringier AG. Sie verantwortet weiterhin als CEO von Ringier Medien Schweiz das gesamte Mediengeschäft auf Konzernebene.

CEO Marc Walder würdigte Shishkins Beitrag zur digitalen Transformation der osteuropäischen Märkte und bezeichnete ihn als einen der «weltweit führenden Medienmanager und Newsroom-Experten». (pd/cbe)