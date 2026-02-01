Publiziert am 01.02.2026

Der Branchenverein Raclette Suisse organisiert Werbekampagnen für Schweizer Raclette-Käse und finanziert diese über Mitgliederbeiträge. Früher gehörten über 90 Prozent aller Raclette-Produzenten dem Verein an, heute sind es noch 82 Prozent. Der Grund für den Rückgang: Die Migros übernahm vor drei Jahren eine Käserei im Berner Oberland und ist dem Verein nie beigetreten.

Wie der SonntagsBlick berichtet, stammt mittlerweile rund ein Drittel des Migros-Raclettes aus eigener Herstellung. Der Grossverteiler lehnt Zwangsabgaben an eine zentrale Marketingorganisation ab, weil dies die Produktion verteuere. Die Migros investiere stattdessen mehrere Millionen Franken jährlich in die Bewerbung ihrer Eigenmarke Raccard.

Raclette Suisse argumentiert gemäss SonntagsBlick, dass Werbemassnahmen allen zugutekämen. Wer sich nicht beteilige, verschaffe sich einen unfairen Wettbewerbsvorteil, was zu einer Preisspirale zulasten der Milchproduzenten und Käsehersteller führe.

Der Verein hat beim Bundesrat ein Gesuch eingereicht, um alle Raclette-Produzenten zu Pflichtbeiträgen zu verpflichten. Im vergangenen Herbst wies der Bundesrat das Gesuch ab, da Raclette Suisse die rechtlichen Voraussetzungen nicht erfülle. Raclette Suisse will laut der Ringier-Zeitung noch im Frühling 2026 ein neues Gesuch bei Wirtschaftsminister Guy Parmelin einreichen. (cbe)