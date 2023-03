Heads modernisiert den Onlineauftritt der Stiftung Buechweid, sowohl grafisch als auch funktional. Die Agentur gestaltete schon 2006 bei der Gründung der Stiftung für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten und schulischem Förderbedarf das Erscheinungsbild und den Claim der Institution.

Der neue Onlineauftritt soll laut Mitteilung vermitteln, dass Kinder und Jugendliche in der Buechweid in einem sicheren Raum Selbstvertrauen entwickeln können und für ein Leben in grösstmöglicher Selbstständigkeit ausgebildet werden. Ein wichtiges Element der Online-Kommunikation seien Fotos von Kindern und Jugendlichen. Der Fotograf Günter Bolzern hat diese im Schul- und Lebensumfeld der Buechweid feinfühlig porträtiert.