Migros Fachmarkt: Neue Chief Customer Officer

Clear Channel

Neues Angebot am POS lanciert

Ab 2022 bietet Clear Channel mit dem ausgebauten «Digital Convenience Network» ein neues OOH-Angebot am Point of Sale und im Retailumfeld an.