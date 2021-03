Ads & Figures: Neue Frauenpower bei Digitalagentur

Als Team Leader Search Engine Advertising wird Ximena Paula Barbano ab März 2021 die Ads & Figures-Expertinnen und -Experten für Suchmaschinenwerbung führen und den Bereich weiter ausbauen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Barbano bringe neben einem Abschluss in Wirtschaftspsychologie und als Coach ebenfalls viel Erfahrung in der Agentur- und Digitalwelt mit. Unter anderem war sie als PPC Account Manager SEA und International Performance Specialist bei Explido und Iprospect. Zuletzt arbeitete sie als Senior Omnichannel PPC Manager bei Margarete Steiff in Giengen an der Brenz.

Gemeinsam für mehr Diversität und Chancengleichheit

Doch nicht nur ihr beruflicher Werdegang passe perfekt mit Ads & Figures, auch die gemeinsamen Werte verbände sie mit ihrem neuen Arbeitgeber. Ximena Barbano ist nämlich Gold #IamRemarkable Facilitator der Google Zukunftswerkstatt. In dieser Botschafterrolle ist sie Vertreterin einer globalen Bewegung für mehr Diversität und Chancengleichheit in Unternehmen. Sie unterstütze damit aktiv Frauen und andere unterrepräsentierte Gruppen dabei, ihre Kompetenzen und Leistungen in der Arbeitswelt sichtbarer zu machen.







«Im Zeitalter der Digitalisierung müssen wir mehr denn je auf Vertrauen, Vielfalt und digitale Weiterbildung setzen. Für mich steht der Mensch im Vordergrund und ich möchte mein Konzept mit Ads & Figures datengetrieben, strategisch, aber vor allem nachhaltig gestalten. Mein Team und ich werden die Karten neu mischen!», lässt sich Ximena Paula Barbano zitieren.

Arbeitsort Bern – Wohnsitz in Deutschland und Österreich

Nicht erst seit Corona fördert Ads & Figures flexible Arbeitsformen und moderne Arbeitsmethodik. Dabei gilt bei der datengetriebenen Digitalagentur der Grundsatz, dass messbare Resultate zählen und nicht der Arbeitsort. Ximena Barbano kommt dies entgegen: Die gebürtige Argentinierin wird zwischen ihrem neuen Arbeitsort Bern und ihren beiden Wahlheimaten Augsburg und Innsbruck pendeln. (pd/lol)