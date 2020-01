Swiss Prime Site: Nina Müller wird neue Jelmoli-Chefin

Migros

Magazin-Artikel als Cumulus-Bonus

Der Zeitschriften-Flatrate-Dienst Readly kooperiert in der Schweiz mit dem Migros-Bonusprogramm Cumulus. Cumulus will sich damit als Vorreiter bei den zukunftsversprechenden «Lesen on Demand»-Services zeigen.