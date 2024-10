Argovia Fäscht: Open Air kehrt zurück, die Stellen nicht

Das Argovia Fäscht findet 2025 wieder statt. Für das laufende Jahr hat CH Media den Grossevent ausgesetzt, um «potenzielle Umsatz- und Kostenrisiken» zu minimieren, wie es damals hiess. Fünf Stellen im Eventbereich baute das Unternehmen ab – im Oktober 2023 wurden die Kündigungen ausgesprochen (persoenlich.com berichtete).

Doch die Argovia-Fäscht-Rückkehr bedeutet nicht, dass auch die Stellen wieder vollständig zurückkehren. «CH Media hat das Pausenjahr genutzt, um sowohl das Eventkonzept zu schärfen als auch die organisatorischen Strukturen rund um das Argovia Fäscht zu optimieren», so Sprecher Lino Bugmann auf Anfrage von persoenlich.com. «Die Ausgabe 2025 wird vom langjährigen Projektleiter Marco Kugel organisiert, der im Teilpensum für das Argovia Fäscht engagiert ist.» Weitere personelle Ressourcen würden aus den bestehenden regionalen Marketingteams bereitgestellt.

Feldlerchen nisten auf dem Birrfeld

Das Argovia Fäscht fand 2023 ausnahmsweise nicht mehr auf dem Gelände des Flugplatzes Birrfeld im aargauischen Lupfig statt, sondern in Wohlen. Grund dafür war die Brutzeit der Feldlerchen. Zum Schutz der Brutzeit der im Birrfeld beheimateten Feldlerche wird nun das Argovia Fäscht auf Anfang September verlegt. Am 5. und 6. September 2025 soll die «Party vom Johr» stattfinden – am Freitag das Beizlifäscht, am Samstag das Open Air.

«Damit folgen wir dem Vorschlag des Kantons Aargau und mehrerer Umweltverbände. Im Spätsommer haben sowohl die Feldlerche als auch alle anderen Brutvögel ihr Brutgeschäft beendet, was die Schweizerische Vogelwarte Sempach bereits im Jahr 2022 bestätigte», wird Marco Kugel, Argovia-Fäscht-Leiter bei CH Media, in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert. Bislang ging das Argovia Fäscht jeweils im Juni über die Bühne.

Ins Leben gerufen wurde das Argovia Fäscht 1993 – ursprünglich als «Tag der offenen Tür», zu dem Radio Argovia seine Hörerinnen und Hörer anlässlich seines dritten Geburtstags einlud. Jedes Jahr strömten mehr Besucherinnen und Besucher zum Fest. 1996 folgte die Umbenennung zu Argovia Fäscht.