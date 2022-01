Der zur TX Group gehörende Onlinemarkt Ricardo hat im vergangenen Jahr wegen der Pandemie die Rekordjagd fortgesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst. Insgesamt wurden über die Plattform rund 7 Millionen Artikel verkauft oder versteigert. Das sind 8 Prozent mehr als im Vorjahr, wie Ricardo am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab, heisst es weiter.



Laut Mitteilung seien noch nie in der 22-jährigen Geschichte der Plattform so viele Artikel über den digitalen Warenkorb gegangen. Gut zwei Drittel der verkauften Artikel waren gebraucht. Am teuersten waren eine Patek Philippe Ellipse und ein Mercedes-AMG für je rund 111'000 Franken sowie eine Rolex Daytona für 106'000 Franken.

Im 2021 kamen zu den 4 Millionen Mitgliedern 366'000 neue hinzu. Das sei ebenfalls ein Rekord seit Bestehen von Ricardo. (sda/mj)