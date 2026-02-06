Publiziert am 06.02.2026

Die Zürcher Agenturen FS Parker und Parker Digital schliessen sich zusammen, teilt FS Parker mit. Die Fusion ist laut den Beteiligten das Ergebnis einer gewachsenen Partnerschaft und kein reiner Effizienzentscheid, heisst es in der Mitteilung. Parker Digital bringt vor allem Expertise in Performance und Social Media Marketing ein.

Mit dem Zusammenschluss positioniert sich FS Parker als Full-Service-Agentur für Markenführung. Das Angebot reicht von der strategischen Positionierung über analoge und digitale Kampagnen bis zu Social Media und Always-On-Kommunikation. Durch die Integration sollen Prozesse effizienter, Schnittstellen reduziert und die Markenführung konsistenter werden. Es werden keine Stellen abgebaut, präzisiert FS Parker auf Anfrage. (pd/spo)