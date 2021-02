APG|SGA: Partnerschaft mit Zermatt Bergbahnen verlängert

Durch den exklusiven Vermarktungsvertrag mit der Zermatt Bergbahnen AG erschliesst APG|SGA auch künftig die Kommunikationsmöglichkeiten im «Matterhorn paradise», wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt. Damit festigt das Schweizer Aussenwerbeunternehmen seine Marktposition für impactstarke Aussenwerbung am Berg in den grössten und bekanntesten Tourismusregionen der Schweiz.

Exklusive Vermarktung

Als Partnerin des grössten reinen Seilbahnunternehmens der Schweiz, dessen Angebote ganzjährig betrieben werden, ist die APG|SGA für die exklusive Plakatierung in der gesamten Region verantwortlich. Sie vermarktet 103 grossflächige sowie weitere acht hinterleuchtete BigPoster. Hinzu kommen 115 EntryPortal Poster sowie 27 impactvolle F12-Poster an wichtigen und frequenzstarken Durchgangspunkten in der ganzen Destination.

Werbemöglichkeiten auf höchster Höhe

Durch die klassischen Werbeformate profitierten Werbetreibende von einem einzigartigen Kommunikationsumfeld an der klaren Bergluft und erreichten nebst den kaufkräftigen internationalen Bergtouristen in Ferienlaune auch das einheimische Publikum, heisst es in der Mitteilung weiter. Die APG|SGA biete in diesem einzigartigen Rahmen auf 3'883 Metern über Meer die höchstgelegenen Werbeträger von Europa an.

Digitale Werbeflächen, die eingegliedert in das Gästeinformationssystem an allen prominenten Durchgangsorten zu finden sind, runden das Werbeportfolio ab. Auf dem gesamten Gemeindegebiet bietet die APG|SGA insgesamt 444 analoge und 27 digitale Werbeflächen an. (pd/lom)