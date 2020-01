Möbel Pfister: Paul Holaschke ist neuer Geschäftsführer

Paul Holaschke wurde vom Verwaltungsrat der F.G. Pfister Holding AG per 1. Februar 2020 zum neuen CEO von Möbel Pfister ernannt, wie es in einer Mitteilung heisst. Holaschke leitet seit 2017 den Bereich Marketing Kommunikation von Pfister.

«Wir freuen uns, dass der neue CEO aus den eigenen Reihen kommt und wir in Paul Holaschke eine Persönlichkeit mit einer breiten operativen und strategischen Erfahrung gewinnen konnten. Er verfügt zudem über ein fundiertes betriebswirtschaftliches Wissen, bringt ein umfassendes Retail-Know-how aus einem internationalen Konzern mit und ist mit dem sehr kompetitiven Einrichtungsmarkt bestens vertraut. In den letzten drei Jahren hat er die Positionierung der Marke Pfister deutlich geschärft, den Marktauftritt erneuert und die Wahrnehmbarkeit von Pfister im Markt merklich gesteigert», lässt sich Rudolf Obrecht, Verwaltungsratspräsident und Delegierter der F.G. Pfister Holding AG, in der Mitteilung zitieren.

Der 40-jährige Paul Holaschke war vor seinem Eintritt bei der Möbel Pfister AG über zehn Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen bei Ikea Österreich und in internationalen Business-Projekten tätig. Vor seiner beruflichen Tätigkeit schloss Paul Holaschke sein Master-Studium in Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Marketing ab. (pd/lol)