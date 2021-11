Alpenplakat: Per sofort in Swissplakat AG umbenannt

Per 30. September 2021 übernahm die APGISGA die WWP Plakatwerbung AG sowie den dazugehörigen Brand «SwissPlakat» mit seinen 650 Plakatflächen vollständig (persoenlich.com berichtete). Im Zuge dessen werden ab 1. Januar 2021 rund 150 Flächen durch die APG|SGA bewirtschaftet und ab sofort vermarktet, wie es in einer Mitteilung heisst. Rund 500 Flächen würden ab diesem Zeitpunkt in das bestehende Inventar der umfirmierten Swissplakat AG integriert, welche damit neu in der ganzen Deutschschweiz ein «attraktives Plakatportfolio» anbiete.

Um diese neue, überregionale Ausrichtung mit einem Angebot von über 1'170 Plakatflächen zu unterstreichen, wurde die Alpenplakat AG in Swissplakat AG umfirmiert. Sie vermarktet ihre Angebote unter dem Brand «SwissPlakat».

Swissplakat ist eine Tochtergesellschaft der APG|SGA. Alle insgesamt über 1'170 frontalen Einzelflächen von Swissplakat AG würden laut eigenen Angaben höchsten Qualitätsansprüchen und könnten ab sofort direkt oder über das Online-Buchungstool gebucht werden. (pd/tim)