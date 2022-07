Inhalt und Form: Philipp Semmler baut Metaverse-Unit auf

Inhalt und Form launcht ein Web 3 Unit mit Fokus auf Dienstleistungen und Produktentwicklungen im Bereich Web3. Dazu holt die Agentur Philipp Semmler als Chief Innovation Officer an Bord, wie es in einer Mitteilung heisst. Semmler hat über 20 Jahre Erfahrung in der Werbe- und Medienbranche, unter anderem als CDO von Mediaschneider und CEO der Advertising Technology Firma Hoy. Seit rund drei Jahren ist er professionell im Blockchain-Bereich tätig und hat internationale Entertainment-Grössen wie Post Malone, West Coast Customs und internationale Brands im Bereich Tokenisierung beraten. Nebst seinem Engagement bei Iundf Neo ist Semmler bei Klon.ai, einem international finanzierten Digital Identity Unternehmen, engagiert. Inhalt und Form wird zum Agenturpartner von Klon.ai und wird interdisziplinär mit dem Web3 Unternehmen zusammenarbeiten.

Der Fokus von Iundf Neo liege auf der Entwicklung relevanter Web3-Applikationen, der Adaption von Blockchain-Technologie und immersiven Erlebnissen für Schweizer und internationale Brands, heisst es weiter. «Der Hype um das Metaverse ist riesig, die Angst der Kommunikationsbranche, das Thema zu verschlafen, noch grösser – was zu sehr grossen Erwartungen führt, die jetzt gestellt, realistischerweise aber erst mittelfristig erfüllt werden».

Iundf Neo hat sich «practice, what you preach» auf die Fahne geschrieben. Deshalb will die Abteilung auf Kollaborationen mit internationalen Partnern aus den Bereichen Produktentwicklung, Tokenisierung, VR/XR, DeFi und Community Building setzen, heisst es weiter. «Es ist unumgänglich ein weltweites Netzwerk an kompetenten und erprobten Spezialisten für Projekte beizuziehen, nur so lassen sich überzeugende Resultate erzielen, die mehr sind als eine nette Spielerei», wird Semmler zitiert.

Iundf Neo bietet auch mehrere Ausbildungsangebote an. Die erste von zehn Webinar-Episoden mit internationalen Koryphäen aus dem Web3 und Crypto-Bereich, startet im August. (pd/wid)