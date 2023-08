Locarno Film Festival: Podcast wird nicht weitergeführt

von Nick Lüthi

Vor zwei Jahren hatte sich das Locarno Film Festival entschieden, den Podcast «Futurespectives» zu produzieren. Die Idee dazu hatte die Produktionsfirma BrandAudio. Sie konnte das Festival überzeugen, künftig auch auf Audio zu setzen im Media Mix. Mit dem Podcast sollte das Festival das Jahr über im Gespräch bleiben. Als Presenting-Partner kam Festivalsponsor UBS an Bord. «Eine gelungene Kooperation von deren Erfolg beide Seiten gleichermassen überzeugt waren», erinnert sich Darryl von Däniken, Mitgründer und Inhaber von BrandAudio. Zum Abschluss des letztjährigen Festivals legte der Podcast los.

Kompakte und kurzweilige Konversationen

In 25 Episoden kamen Grössen aus der Filmwelt wie Juliette Binoche, Matt Dillon oder Costa-Gavras zu Wort. Die Gespräche führte während des Locarno Film Festivals 2022 die frühere BBC- und Apple-Music-Produzentin Gabby Sanderson. So entstanden kompakte und kurzweilige Konversationen von einer Viertelstunde bis maximal 50 Minuten über Gegenwart und Zukunft von Film und Kultur.

Die erste Staffel von «Futurespectives» startete im August 2022 und endete im vergangenen Juni. Während des diesjährigen Locarno Film Festival wäre vorgesehen gewesen, mit anwesenden Persönlichkeiten aus der Filmwelt die Gespräche für die nächste Staffel aufzuzeichnen. Doch dazu kam es nicht.

«Für uns kam der Entscheid völlig überraschend»

Anfang Juli, nur wenige Wochen vor dem Start der diesjährigen Ausgabe, habe das Festival mitgeteilt, «die Koproduktionspartnerschaft und den Vertrag mit BrandAudio zu kündigen». Das schrieb von Däniken am Montag in einer Mitteilung. Auf Nachfrage von persoenlich.com bestätigt er die einseitige Beendigung des Podcast-Projekts durch das Festival. «Für uns kam der Entscheid völlig überraschend. Es gab keinerlei Anzeichen, dass die Zusammenarbeit nicht weitergeführt werden sollte», sagt von Däniken. Im Gegenteil. Die gegenseitige Wertschätzung sei immer sehr gross gewesen. «Wir zogen am gleichen Strick und sahen den Podcast als gemeinsames Projekt.»

Das Locarno Film Festival will sich nicht zur Beendigung der Partnerschaft mir BrandAudio und dem Ende von «Futurespectives» äussern. Man gebe dazu keinen Kommentar ab, teilt die Medienstelle auf Anfrage von persoenlich.com mit.

In der Mitteilung von Montag mutmasst Darryl von Däniken zu den möglichen Gründen für das abrupte Ende, «dass im Vorfeld des Festivals intern etwas von einer gewissen Grössenordnung passiert sein muss.» Was das genau gewesen sein könnte, darüber mag er aber nicht spekulieren.

Festival darf Name und Format nicht verwenden

Da die Rechte an der Marke «Futurespectives» beiden Partnern gehören, verlangte BrandAudio, dass das Festival den Namen und das Format nicht weiterverwenden bei allfälligen künftigen Podcasts. Mit diesem Anliegen gelangten sie an die frisch gewählte Festival-Präsidentin Maja Hoffmann, worauf das Festival bestätigte, diese Bedingungen zu respektierne. Doch auch bei diesem Austausch nannten die Verantwortlichen gemäss von Däniken keine Gründe für ihren Entscheid, die Kooperation zu beenden.

Worauf sich die Parteien einigen konnten: Die bisherigen Folgen des Podcasts bleiben weiterhin auf der Website des Festivals und den Podcast-Plattformen zugänglich.