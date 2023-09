Biella: Produktionsstätte in Brügg wird geschlossen

DirectDay 2023

«Cola ist Cola, aber jeder Mensch ist einzigartig»

TopCC positioniert sich mit dem Claim «clever und charmant» neu. Luzia Bühler erklärt die Hintergründe.

Die beiden C von TopCC standen viele Jahre lang für «Cash and Carry». Nun positioniert sich die Abholmarkt-Kette mit dem Claim «clever und charmant» neu. Warum das im stationären Handel besser gelingt als in einem Onlineshop, erklärt Luzia Bühler, Leiterin CRM/Kundendienst.