Unter dem Motto «Setze ein, was du bereits in dir trägst – auch für den Kanton Zürich» will die in Zusammenarbeit mit F/E entwickelte Kampagne potenzielle Bewerber ansprechen, die ihre Alltagsstärken noch nicht als polizeirelevante Fähigkeiten erkennen, heisst es in einer Mitteilung. Die Kampagne verzichtet bewusst auf Uniformen und Klischees und zeigt stattdessen Menschen in alltäglichen Situationen wie beim Sport oder Handwerken.
Die komplette Kampagnenproduktion erfolgte bei der Agentur F/E – vom Casting bis zum Schnitt. Die Ausspielung läuft über mehrere Kanäle: Social Media, Video- und Radiowerbung, Plakate und Printanzeigen. Ergänzt wird der Auftritt durch ein interaktives Online-Quiz, das Interessierte spielerisch zum Bewerbungsprozess führen soll. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei F/E: Jonas Wittwer (Managing Director), Karin Renold (Managing Director), Patrik Muntwyler (Projektleitung) Luca Mariani (Teamleiter Kreation), Danusha Kuchtova, Luisa Villiger (Text & Konzept), Janine Bachmann, Gioia Loretz, Sylvie Kratzer, Noemi Rohner, Nadja Heimann, Sharis Tila, Florian Kech, Reto Winkelmann, Laurent Wildberger (Kreation), Leon Seierlein (Fotografie), Jonas Harlacher (Video).