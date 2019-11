CH Media TV & Radio: Reinaldo Colaço leitet Regional-Verkaufsteams

Die Vermarktungsabteilung von TV & Radio von CH Media unter der Führung von Hardy Lussi stellt sich neu auf. Ab sofort zeichnet der bisherige Leiter Werbemarkt TeleZüri & Radio 24, Reinaldo Colaço, für die Vermarktung sämtlicher regionaler TV- und Radiosender verantwortlich. In dieser Funktion übernimmt der 36-Jährige die Leitung der regionalen TV- und Radiovermarktung sowie die nationale Vermarktung der Radiosender in der Gruppe. Ihm berichten die Werbemarktleiterinnen und -leiter, die mit ihren Teams die Werbemärkte in den Regionen Zürich, Aarau, Bern, Luzern und St. Gallen bearbeiten.

Colaço übergibt die Führung des Salesteams in Zürich an Martin Oschmolz, der seit rund einem Jahr als Account Manager für TeleZüri und Radio 24 tätig ist, heisst es in einer Mitteilung. (pd/cbe)