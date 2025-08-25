Schweizer Tourismus-Verband: Reto Nause als STV-Präsident gewählt

Publiziert am 25.08.2025

Die Wahl erfolgte am 22. August 2025 während der 93. Generalversammlung in Locarno vor rund hundert anwesenden Mitgliedern, wie der Schweizer Tourismus-Verband (STV) mitteilt.

Nause tritt die Nachfolge von Nicolò Paganini an, der den Verband nach fünfeinhalb Jahren an der Spitze verlässt. Der neue Präsident kenne sowohl die Herausforderungen des städtischen Tourismus als auch der Anliegen ländlicher und alpiner Regionen, schreibt der STV.

Weitere Führungsposten neu besetzt

Neben der Präsidentenwahl wurden vier Posten im Vorstand neu besetzt: Christian Hürlimann, Direktor von HotellerieSuisse, ersetzt Nicole Brändle. Remo Rey, Präsident des Verbands Schweizerische Schifffahrtsunternehmen (VSSU), folgt auf Stefan Schulthess. Urs Stöcker, Vorsitzender der Geschäftsleitung Schweizer Alpen-Club (SAC), löst Bernhard Aregger ab. Kareen Vaisbrot, designierte Direktorin von GastroSuisse, ersetzt Pascal Scherrer. Stéphane Cattin, Direktor von Swiss Snowsports, wurde für weitere vier Jahre wiedergewählt.

Das Geschäftsjahr 2024 war laut STV-Direktor Philipp Niederberger geprägt von finanzpolitischen Diskussionen und dem Ausbau des Nachhaltigkeitsengagements. Das Nachhaltigkeitsprogramm Swisstainable verzeichnete Ende 2024 insgesamt 2135 eingestufte Betriebe und sieben ausgezeichnete Destinationen. Zudem wurden Romoos und Splügen im Rahmen der «Best Tourism Villages Initiative international» ausgezeichnet.



Auf politischer Ebene setzte sich der STV 2024 für die Annahme des Stromgesetzes ein und organisierte über die Parlamentarische Gruppe Tourismus vier Veranstaltungen für Parlamentsmitglieder zu tourismusrelevanten Themen. (pd/nil)