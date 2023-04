Credit Suisse: Roman Reichelt muss gehen

Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS zeigt personelle Folgen. Der globale Marketingchef der Credit Suisse, Roman Reichelt, wird per Ende April 2023 von seinem Amt enthoben. Dies schreibt das Finanzportal Finews basierend auf eine interne Mitteilung der letzten Tage.

Reichelt, der im Januar 2019 zur Bank stiess, soll in der Folge bis Anfang Juli 2023 der UBS beratend zur Seite stehen, um eine möglichst reibungslose Integration seiner Teams in die neue UBS zu gewährleisten. Was danach mit ihm geschieht, sei noch völlig unklar, so Finews.

Wie das Portal weiter schreibt, soll im Marketingbereich der Bank künftig die Sturktur der UBS gelten. Diese beruht auf einer dezentralen Organisation, die derzeit aus insgesamt sieben Leitungsstellen besteht. Die CS war bislang unter einer einzigen globalen Führungsstruktur organisiert.

Um die Stellen im Marketingbereich der neuen Bank zeichnet sich ein harter Wettbwerb ab. Die CS beschäftigt weltweit rund 270 Leute im Marketing, bei der UBS sind es mehr als 500. Es ist klar, dass nicht rund 800 Personen im Bereich nötig sein werden. (wid)