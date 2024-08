Publiziert am 25.08.2024

Die Unfallpräventionsmarke BeSmartWorkSafe (BSWS) des interkantonalen Verbands für Arbeitnehmerschutz (IVA) richtet sich vor allem an junge Arbeitnehmende. Deshalb hat sich der Verband zusammen mit der Agentur Ogilvy Schweiz und der Gaming-Agentur Estudios dazu entschieden, die Zielgruppe dort über die Wichtigkeit der Arbeitssicherheit aufzuklären, wo man sie auf jeden Fall antrifft: in der Welt des Gaming. Das schreibt Ogilvy in einer Medienmitteilung.

Estudios hat mit «Safety Quest» eine eigene Spielwelt, eine sogenannte Map, entwickelt. Darin können sich die Spielerinnen und Spieler auf unterhaltsame Weise mit den wichtigsten Regeln der Arbeitssicherheit vertraut macht.

Die Map ist in vier Level unterteilt, die jeweils eine spezifische Branche repräsentieren. Die Spielerinnen und Spieler müssen Herausforderungen lösen, die ihr Geschick und ihr Wissen über Sicherheitsmassnahmen testen. In der Garage etwa, geht es um den sicheren Umgang mit Werkzeug, während in der Bäckerei Hygienevorschriften und der Umgang mit heissen Oberflächen im Mittelpunkt stehen.

Bruce Roberts, ECD bei Ogilvy Schweiz, kommentiert: «Safety Quest» ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie aussergewöhnliche Kreativität und Gamification ein, im ersten Moment langweilig anmutendes Thema wie Arbeitssicherheit für junge Menschen zugänglich und spannend machen können. Ein solches Projekt umzusetzen, ist eine besondere Gelegenheit, kreative Grenzen zu überschreiten».

Durch die Aufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, finden sich in «Safety Quest» erfahrene Gamerinnen und Gamer genau wie Neulinge gleichermassen zurecht, und sammeln dabei wertvolles Wissen für den Alltag. Diese Kombination aus Lernen und Spielspass macht «Safety Quest» zu einem einzigartigen Erlebnis, das über klassisches Gaming hinausgeht.

«Gemeinsam haben wir etwas geschaffen, das nicht nur innovativ ist, sondern auch einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen wird. Diese massgeschneiderte Fortnite-Karte zeigt, dass Lernen und Unterhaltung Hand in Hand gehen können», erklärt Matthias Zander, Projektleiter, COO bei Estudios.

Zur Unterstützung des Projekts stellen bekannte Gaming-Influencer und Content Creators wie Vicotryona «Vico» (aktuell Nr. 1 Fortnite Athlet in Europa und aktueller FNCS Champion) und «Katoo Safety Quest» auf ihren Kanälen vor, um der Zielgruppe die Relevanz des Themas näherzubringen. So werde das Bewusstsein für Sicherheit am Arbeitsplatz gestärkt, schreibt Ogilvy. Gleichzeitig diene «Safety Quest» als Startschuss für eine neue Form von Bildung in der In-Game-Welt. (pd/nil)