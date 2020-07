MCH-Group

Sanierung stehe auf der Kippe

Der Verwaltungsrat des in Finanznöten steckenden Basler Messeveranstalters MCH hat die Aktionäre in einem Brief vor einem Scheitern des geplanten Rettungspakets gewarnt. Andernfalls wäre die verbleibende Zeit für alternative Sanierungslösungen «äusserst knapp», hiess es in einem am Samstag publizierten Brief an die Aktionäre.

Schriftzug der Messe Schweiz auf dem Messeplatz in Basel. (Bild: Keystone/Georgios Kefalas)