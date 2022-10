Feldschlösschen: Schlosshelden als NFTs verfügbar

Was früher Aktienpapiere waren, sind heute mehr und mehr NFTs. Es handelt sich dabei um einzigartige, meist digitale Sammlerstücke. Mit der Kollektion «Castle Heroes», die angelehnt an das Gründungsjahr der Brauerei 1876 NFT-Bilder enthält, taucht Feldschlösschen gemäss einer Mitteilung in eine neue digitale Welt ein. Jeder NFT ist ein virtuelles Unikat und besteht aus einer Feldschlösschen-Dose, die mit individuellen Accessoires, wie einem Schwert, einer Krone oder einem Schutzschild ausgestattet ist. Die Geschichte dahinter: Diese Heldinnen und Helden hätten sich der Verteidigung des Bierschlosses in Rheinfelden gewidmet und würden deshalb den Namen «Castle Heroes» (Schlosshelden) tragen.

Übersicht der NFT-«Castle Heroes» von Feldschlösschen.





Durch den Erwerb eines NFTs werde die Besitzerin oder der Besitzer Mitglied der Feldschlösschen-Fan-Community und profitiere laut dem Unternehmen von «exklusiven Vorteilen»: Vergünstigungen auf Bier und weitere Getränke im Onlineshop justDrink.ch sowie auf Festival- oder Sport-Tickets, VIP-Status an Events und viele weitere Attraktionen. «Unsere grössten und treusten Fans möchten wir mit den Community-Vorteilen belohnen und mit ihnen noch direkter in Kontakt treten, weil sie unsere wahren Castle Heroes sind», lässt sich Sven Schädeli, Brand Manager Feldschlösschen, in der Mitteilung zitieren.

In der ersten Phase erhalten die Feldschlösschen-Fans laut Mitteilung eine Einladung mit einem Registrierungscode, den sie auf dieser Webseite eingeben können. Ab 24. Oktober 2022 können die 1876 «Castle Hero»-NFTs mit diesem Code gratis erworben beziehungsweise «gemintet» werden. Lediglich die üblichen Transaktionsgebühren würden anfallen. (pd/tim)