Sir Mary: Schweiz Tourismus erlässt sieben Reisewarnungen

Die bordeauxroten Schilder, die im ganzen Land die «Grand Tour of Switzerland» signalisieren, sind unter den einheimischen Gäste noch zu wenig bekannt. Das soll sich mit einer nationalen Sonder-Kampagne ändern. Im Zentrum: sieben Reisewarnungen mit Augenzwinkern für die Grand Tour of Switzerland, die schweizweit auf Bewegtbildkanälen ausgespielt werden.

Denn, wie die verantwortliche Agentur schreibt, zu bieten hat die Grand Tour einiges: Mit 1643 Kilometern, durch 4 Sprachregionen, über 5 Alpenpässe und an 22 Seen vorbei, reihe die Grand Tour einige der schönsten Seiten der Schweiz aneinander, so Sir Mary. Es könne durchaus vorkommen, «dass dem härtesten Töff-Fahrer beim Ausblick über ein Tal die Tränen kommen». Oder dass sich der fotografierende Familienvater statt für ein Foto seiner Liebsten für ein mindestens genauso schönes Landschaftspanorama entscheide.

Die nationale Kampagne wird segmentspezifisch unter Berücksichtigung der Zielgruppen Auto- und Motorradfahrer ausgespielt. Die in Kooperation mit Schweiz Tourismus und dem Verein Grand Tour of Switzerland entstandene Kampagne wird auf digitalen Kanälen ausgespielt und mit einem Wettbewerb unterstützt.

Verantwortlich bei Schweiz Tourismus: Diana Rizzo, Franziska Amstutz; verantwortlich bei Sir Mary: Florian Beck, Pascal Baumann, Tobias Roeben, Constantin Camesasca, Luca Zurfluh, Paul Gutjahr, Iva Bozovic, Patrik Kesseli, Daniel Zuberbühler: verantwortlich bei Produktion: Deborah Neininger & Jan Sulzer (Regie), who’s mcqueen picture (Filmproduktion); Atila Ulcay, (DOP); Wolfgang Weigl, (Editor); Bloop, Roland Frei (Sound and Music). (pd/eh)