Screenforce Day

TV-Werbung trägt Marken durch die Krise

TV-Werbung trägt Marken durch die Krise

Die neueste Studie von Screenforce Schweiz zeigt, dass sich das Werben auch in schwierigen Zeiten lohnt.

Die neueste Studie von Screenforce Schweiz zeigt, dass sich das Werben auch – oder gerade – in schwierigen Zeiten lohnt. Brands, die in der Krise in TV investierten, konnten einen positiven Einfluss auf die Marktentwicklung nehmen.