Elco, Schweizer Anbieter für Heizsysteme, engagiert sich als «Official Partner Refeeres Swiss Ice Hockey» in allen Ligen. Dann kam Corona – leere Stadien und Spiele die ganz ausfielen. Um von den Hockeyfans trotzdem beachtet zu werden, entwickelte die St. Galler Agentur am Flughafen ein Online-Game, welches das Spiel auf dem Eis nach Hause in die warme Stube brachte.

Die Mechanik des Games ist unkompliziert und einfach spielbar, heisst es in einer Mitteilung. So gilt es, 15 Schüsse nacheinander aufs Tor zu bringen und in einen Treffer zu verwandeln. Nach einer gewissen Anzahl Schüssen kann man mittels eines Elco-Wärmepumpen-Boosters das Eis schmelzen lassen, wodurch sich die Treffsicherheit erhöht. Den Topscorern winken Preise bis hin zur VIP-Einladung an ein Heim-Länderspiel der Herren-A-Nationalmannschaft.

Als Werbemittel eingesetzt werden noch bis Ende Mai Banner, Social Media und Infeed Ads.

Verantwortlich bei Elcotherm: Markus Schlageter (Solution Center Senior Manager, Mitglied der GL), René Grosswiler (Marketing Services Manager), Linda Meyer (Marketing Services Senior Specialist); verantwortlich bei Agentur am Flughafen: René Eugster (Gesamtverantwortung), Dominique Rutishauser (UX-Design), Ketil Eggum (Art Direction), Elia Vogt (Grafik), Miriam Egli (Text und Koordination); verantwortlich bei Flightcode: Maximilian Eugster (Projektleitung), Bajram und Enes Emini (Programmierung). (pd/cbe)