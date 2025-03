Publiziert am 11.03.2025

Dieses Jahr soll die Teilnahme am Luzerner Stadtlauf für Schülerteams noch attraktiver werden, wie es in einer Mitteilung heisst. MSD, ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Schweizer Hauptsitz in Luzern, übernimmt erstmals das Startgeld für 1100 Kinder, welche in den Schüler-Mannschaftsläufen an den Start gehen. Zudem möchte MSD – gemeinsam mit anderen Firmen aus der Region – als neuer Sponsor des Gesamtevents ein starkes Zeichen für die Förderung von Bewegung und Gesundheit setzen.

Dank dieser Partnerschaft können sich Schülerinnen und Schüler der 3. bis 6. Primarstufe kostenlos für den beliebten Teamwettbewerb anmelden. «Wir sind stolz, MSD als Sponsor des Stadtlaufs zu haben und freuen uns sehr, dass wir dank MSD die Teilnahme für die Schülerinnen und Schüler noch zugänglicher machen können. Bewegung ist essenziell für die körperliche und geistige Entwicklung junger Menschen», sagt Andreas Grüter, Geschäftsleiter des Luzerner Stadtlaufs.

Der Luzerner Stadtlauf ermöglicht am Samstag, 3. Mai 2025 ein Running-Erlebnis auf Strecken von 660 m bis 7,0 km und ist offen für Einzelläuferinnen und -läufer, Firmengruppen, Familien, Schulklassen und Kinder. Die Veranstalter rechnen mit 14‘000 Teilnehmenden auf der Laufstrecke sowie über 25‘000 Zuschauenden. Alle Kinder erhalten zudem ein Stadtlauf- Shirt, eine Medaille und ein Migros-Lunchsäckli. (pd/awe)