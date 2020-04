Migros-Konzern: SportXX-Angestellte helfen im Supermarkt

Die Fachmärkte der Migros sind ebenfalls stark von der Coronakrise betroffen. Es wird zwar kräftig online eingekauft, die Ausfälle wegen der verordneten Schliessung der Filialen kompensiert das aber nicht.

Zahlreiche Mitarbeiter der Fachmärkte wie Do it + Garden, Melectronics, Micasa, SportXX und OBI würden seit Wochen ihre Kollegen in den Supermärkten unterstützen, hiess es in einer Mitteilung der Migros vom Freitag. Gleichzeitig sei aber auch die Nachfrage nach Gütern aus dem Non-Food-Bereich in diesen aussergewöhnlichen Zeiten ungebrochen.

Onlineboom kann nicht alles ausgleichen

Insbesondere Artikel von SportXX, Do it + Garden sowie OBI sind wegen der Jahreszeit und des schönen Wetters sehr gefragt. In allen Sparten seien kostenlose Live-Videoberatungen eingeführt worden, und die Onlinebestellungen hätten sich seit der verordneten Schliessung nahezu verzehnfacht, hiess es.

Der Onlineboom könne jedoch die Umsatzausfälle wegen der Schliessungen bei weitem nicht kompensieren. Die Migros begrüsse es daher, dass die Filialen von Do it + Garden und von OBI am kommenden Montag wieder öffnen dürfen. «Zwei Wochen später dürften dann auch die Filialen von SportXX, Micasa und Melectronics wieder im gewohnten Rahmen für ihre Kunden da sein.»

Ochsner-Chef zum CEO der Migros Fachmarkt AG ernannt

Derweil hat die Migros eine neue Servicegesellschaft gegründet, welche für die Fachmärkte zentrale Dienstleistungen übernehmen soll. Die Migros Fachmarkt AG mit Sitz in Zürich sei im Januar im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen worden, hiess es in der Mitteilung. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, der Startschuss sei für den 1. Januar 2021 vorgesehen.

Mit der neuen Gesellschaft sollen mehr Effizienz und Flexibilität sowie eine bessere Ausrichtung auf aktuelle Marktsituationen erreicht werden. Für die Mitarbeiter werde sich aber nichts ändern: Die Anstellungsbedingungen würden auch in Zukunft jenen der Migros-Gruppe entsprechen, hiess es.

Auch sei die Gründung losgelöst von der Schliessung der Interio-Möbelhäuser und somit von der Portfoliobereinigung innerhalb der Gruppe, sagte Mediensprecher Marcel Schlatter auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Die neue Organisation reduziere die Komplexität und ermögliche «schnellere und agilere Entscheidungswege».

Für die Leitung der Fachmarkt AG hat die Migros jemanden von der Konkurrenz engagiert: Patrik Pörtig, Geschäftsführer der zur Deichmann-Gruppe gehörenden Dosenbach-Ochsner AG, übernimmt per 1. September den Chefposten. Somit werde er künftig für Do it + Garden, Melectronics, Micasa, SportXX und OBI operativ verantwortlich sein. (awp/sda/eh)