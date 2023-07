Eine Prise Situationskomik und viele kleine Kopfkinomomente: Das nahm die Agentur Geist als Rezept, um eine Ferienregion und ihre charakteristischen Vorzüge charmant zu inszenieren, wie sie in einer Mitteilung schreibt. So erzählt der Imagefilm, das Kernstück der neuen Kampagne für die Feriendestination Vals Surses, die Geschichte eines Touristen, der in einem Restaurant nach dem Weg fragt, der «Senda Segantini».





Trotz der Sprachbarriere untermalen viele bildstarke Sequenzen die Erklärungen der Gäste für den Betrachter. Es ist nicht nötig Rätoromanisch zu können, um im Val Surses (deutsch: Oberhalbstein) die Ferien zu geniessen.

Geyst hat den Film zusammen mit der Produktionfirma Filmgerberei und einheimischen Protagonisten den Spot umgesetzt. Für die digitalen Kampagne holte man die Agentur Capture Media ins Boot. (pd/nil)