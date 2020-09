Simonhofer Creative unterstützt als Werbeagentur den Wahlkampf «Gemeinderat-4-Stapi» von Claudio Righetti für die Berner Gemeinderats- und Stadtpräsidiums-Wahlen vom kommenden 29. November 2020. «Das Plakat highlightet Righettis Wahlkampfleitmotiv, das Ideen vor Ideologien stellt und mit neuen Perspektiven mehr Dynamik in die seit Jahrzehnten festgefahrenen Berner Politik bringen will», heisst es in einer Mitteilung.

Das Münster, das als Rakete in den Himmel steigt, sei zudem eine Reminiszenz an die Berner Kreativität und stehe auch für die weltweit führende Rolle der Universität Bern im Bereich der Planetenforschung. Mit der Kampagne wollen Simon Hofer und Claudio Righetti traditionelle Schemen durchbrechen und damit den Fokus verstärkt auf bislang Nicht-Wählerinnen und Nicht-Wähler setzen, die in der Hauptstadt der Schweiz laut Mitteilung noch immer circa 60 Prozent der Wahlberechtigten ausmachen.

Der Marketingfachmann Claudio Righetti hatte die Kandidatur fürs Berner Stadtpräsidium völlig überraschend bekanntgegeben. «Ich trage diesen Gedanken schon länger in mir. Weil ich sehe, dass sich in Bern das wichtigste nie verändert: Nämlich das Bewusstsein, eine Hauptstadt zu sein», sagte er in einem persoenlich.com-Interview. Mittlerweile zog Righetti seine Kandidatur für das Stadtpräsidium zurück, wie am Dienstag bekannt wurde. Er will aber weiterhin in den Berner Gemeinderat.

Verantwortlich bei Righetti & Partner: Claudio Righetti, Denise Maibach, Yann Ruh; verantwortlich bei Simonhofer Creative: Simon Hofer (Creative Direction, Art Direction, Grafik), Reto Andreoli (Fotografie), Patrick Salonen (Salonen Postproduktion, Bildbearbeitung). (pd/cbe)