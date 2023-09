Post: Tageszeitung könnte erst nach Mittag kommen

Die Post soll Tageszeitungen nicht mehr zwingend bis 12.30 Uhr zustellen müssen. «Heute sind viele Leute über Mittag gar nicht mehr zu Hause», sagte Post-Chef Roberto Cirillo. «Es macht für sie keinen Unterschied, wann wir die Briefe und Zeitungen einwerfen.»

Die Post-Dienstleistungen müssten mit der Zeit gehen, sagte Cirillo in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit Blick. «Wir müssen die Freiheit haben, uns an den Bedürfnissen der Kunden auszurichten.» Die Politik müsse der Post einen entsprechenden Rahmen mit einer solchen Entscheidungsfreiheit vorgeben. (sda/cbe)