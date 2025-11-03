Morning Agency: Trio setzt auf Netzwerk statt auf Angestellte

Publiziert am 03.11.2025

Die Morning Agency verzichtet auf feste Mitarbeitende und setzt stattdessen auf ein Netzwerk von freien Fachleuten. Das schreibt die neue Agentur in einer Medienmitteilung, in der sie ihre Gründung bekanntgibt. Mit dem Verzicht auf Angestellte reagieren die Gründer nach eigenen Angaben auf die veränderten Anforderungen in der Kommunikationsbranche, wo projektbasiertes Arbeiten an Bedeutung gewonnen hat. Morning Agency bietet Dienstleistungen in den Bereichen Strategie, Kreation und Mediaplanung an.

Dem Kunden werden keine Fixkosten verrechnet

Das Geschäftsmodell der neuen Marketingagentur sieht vor, dass Kundinnen und Kunden nur für tatsächlich erbrachte Leistungen bezahlen. Fixkosten wie Büromieten oder Festanstellungen entfallen. Die Agentur will sowohl für kleine und mittlere Unternehmen als auch für Marken mit höherem Werbeinvestitionsvolumen arbeiten.

Die drei Gründer bringen unterschiedliche Kompetenzen in das Unternehmen ein. Nico Podgorny verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Kommunikationsbranche. Zuletzt leitete er das Beratungsteam bei Serviceplan Suisse im House of Communication. Er war in verschiedenen Disziplinen tätig, die in der Medienmitteilung nicht näher spezifiziert werden.

Marcel Benz verfügt über Erfahrung in Strategie und Kreation. Er kennt die sowoh Kunden- als auch Agentur-Seite. Wie Podgorny war auch er zuletzt für House of Communication tätig. Dort verantwortete er als CSO die Strategien für Serviceplan und Mediaplus. Auf Kundenseite führte er in leitenden Funktionen den Brand Orange in der Schweiz ein oder positionierte die Fluggesellschaft Swiss neu.

Sascha Borsai, der dritte Mitgründer der Morning Agency, war zuletzt Creative Director bei Contexta. Er bringt über zwanzig Jahre Berufserfahrung mit als Konzepter, Texter und Creative Director für AY&R/Exxtra, McCann Erickson, Rod Kommunikation und KSP und The House. (pd/nil)