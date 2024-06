Markenkongress: Über 600 Teilnehmende im Dolder

Publiziert am 12.06.2024

Der Schweizer Markenkongress hat im The Dolder Grand Hotel in Zürich begonnen. Unter dem Motto «Alles neu mit KI?» versammeln sich Markenentscheider, um die Rolle künstlicher Intelligenz in der Markenführung zu diskutieren. Über 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind anwesend, wie persoenlich.com vor Ort feststellt.

In bis zu sieben parallelen Foren und auf zwei Hauptbühnen werden unterschiedlichste und innovative Ansätze in der Markenwelt beleuchtet. Es treten über 60 Experten auf. (red)