Basel Tourismus

Übernachtungen für Einheimische zu Sonderpreisen

Die Aktion «Z’Gascht in dinere Stadt» soll die Basler Hotels in der schwächeren Reisezeit im Januar auszulasten helfen. Gleichzeitig will man sich bei der lokalen Bevölkerung bedanken.

Ungewohnter Ausblick auf die eigene Stadt: Die lokale Bevölkerung soll in Basels Hotels übernachten. (Bild: zVg)