gfm Trend-Tagung 2025: Von Matt sieht KI als Brücke zur Kundennähe

«Die gleichen Technologien, die in den letzten Jahren die Distanz vergrössert haben, können wir nutzen, um diese zu verringern.» Mit dieser These erläuterte gfm-Präsident Dominique von Matt am Dienstag den ersten von drei Aspekten zur Kundennähe bei der Marketingtagung in Zürich.

In seiner Rede vor über 200 Marketingfachleuten führte von Matt aus, wie künstliche Intelligenz für eine individuellere Kundenansprache eingesetzt werden kann. Er illustrierte dies am Beispiel der Hotellerie, wo durch Gesichtserkennung die Stimmung des Gastes erkannt und entsprechende Getränke im Zimmer platziert werden könnten. «Wir bewegen uns dank AI zu einer Hyperpersonalisierung, bei der jedes Individuum auch individuell angesprochen werden kann», so der gfm-Präsident.

Als zweiten wichtigen Aspekt betonte von Matt den Wert menschlicher Interaktion: «Der direkte menschliche Kontakt wird zum begehrten Luxusgut, das sich auch monetarisieren lässt.» Eine Studie der Londoner Universität belege, dass Menschen bereit seien, für die Interaktion mit Menschen statt mit Robotern zu bezahlen. Er verwies auf die Renaissance stationärer Ladengeschäfte, die wieder mehr Bedeutung erlangen, weil sie intensive Erlebnisse mit allen Sinnen und echte Interaktion bieten könnten. «Die Kundinnen und Kunden fühlen sich sicherer, wenn sie eine persönliche Anlaufstelle für Services haben», so von Matt. Menschen würden ihr Vertrauen immer noch primär Menschen und nicht Maschinen schenken.

Schliesslich wandte sich von Matt gegen überkomplexe Plattform-Strategien: «Ecosysteme schaffen keine Kundenähe und sind als plumpes Crosselling enttarnt worden.» Als Beispiel nannte er Immobilienplattformen, die neben Wohnungsangeboten auch gleich Hypotheken oder Umzugsservices vermitteln wollen. Solche Angebote seien «eine Antwort auf eine Frage, die niemand gestellt hat» und würden von Kundinnen und Kunden zunehmend ignoriert. Laut dem gfm-Präsidenten hätten Konsumenten längst gelernt, gezielt nach den besten Angeboten zu suchen. «Statt Mehrwert schaffen Ecosysteme höchstens Komplexität», betonte er.

Als konkretes Beispiel für die Bedeutung digitaler Kanäle nannte von Matt zu Beginn seiner Rede den asiatischen Kosmetikkonzern Amore Pacific: «Nicht Kaufkraft oder Beauty-Affinität sind zentrale Kriterien für den Markteinstieg, sondern die Stärke eines Social-Media-Kanals.» Der Konzern würde nämlich Europa überspringen und direkt in die USA expandieren – weil dort TikTok stärker sei. «Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.»

Zur Rolle von Influencern merkte von Matt an, dass bereits fast die Hälfte der Schweizer Bevölkerung diesen folge und die Bereitschaft, eine von ihnen empfohlene Marke zu kaufen, in Deutschland bereits bei 61 Prozent liege. Gleichzeitig beeinträchtigten «fehlende Produktkenntnisse, mangelnde Authentizität und zu viele Engagements» häufig die Glaubwürdigkeit. Der gfm-Präsident sprach von einer «Inflation der Influencerinnen und Influencer», während gleichzeitig die stärksten unter ihnen die Märkte bewegten.

Die 34. gfm Trend-Tagung findet unter dem Motto «Closer to the Customer» im Forum Escher bei Google Schweiz in Zürich statt. Die Tagung läuft noch bis 17 Uhr mit weiteren Referaten. Durch die Veranstaltung führt SRF-Journalistin Andrea Vetsch.