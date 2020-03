Kundengewinn: Weber grilliert neu mit Serviceplan Suisse

Inspiriert von einer simplen Schiffsboje hat George Stephen 1952 in Chicago den bekannten «Kugelgrill» erfunden. Seitdem hat sich Weber im Markt als Premiummarke etabliert und bietet ein breites Sortiment von Gas-, Elektro-, klassischen Holzkohlegrills sowie neu auch Grills mit Holzpellets an, wie es in einer Mitteilung heisst.

Unter dem Motto «Entdecke, was möglich ist» hat Weber am 28. und 29. Februar seinen ersten Flagship-Store in der Schweiz eröffnet und will mit diesem Kundenversprechen den Grillfans ein perfektes Grillerlebnis ermöglichen. Mit unkonventionellen Grilladen, mit Grillworkshops – durchgeführt von Grillmeister Andy Stüssi – und mit der Vorführung des neusten Grills kamen die Fans auf ihre Kosten und konnten auf knapp 400 Quadratmetern das Sortiment an Grillmodellen, Zubehör und Merchandisingartikeln bestaunen.

Serviceplan Suisse konnte diesen Eröffnungsevent kommunikativ begleiten. Und zwar mit der Organisation und Durchführung eines Medienevents, mit klassischen Medienarbeiten sowie Social-Media-Aktivitäten. «Der Auftakt zu einer erfolgreichen Zusammenarbeit ist uns gelungen, und ich freue mich auf eine langfristige Kollaboration mit Serviceplan, die mit spannenden Stories auch Grillmuffel, Veganer und Vegetarier vom Weber-Grillerlebnis überzeugen kann», wird Aline Kern, Marketing Coordinator Switzerland von Weber-Stephen Schweiz, in der Mitteilung zitiert.

Verantwortlich bei Weber-Stephen Schweiz: Aline Kern (Marketing Coordinator Switzerland), Marco Schneider (Geschäftsführer); verantwortlich bei Serviceplan Suisse: Lara Horisberger (PR), Laila Kalman (Social Media), Marianne Weibel (Beratung); Pam Hügli (Gesamtverantwortung). (pd/cbe)