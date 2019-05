Xaver-Award 2019

Aroma gewinnt wieder drei Statuen

Die Agentur Aroma hat unter anderem den «Public Xaver»-Award gewonnen. Die weiteren Goldgewinner.

An der Preisverleihung in der Halle 622 in Zürich-Oerlikon sind die besten Live-Com-Projekte ausgezeichnet worden. Die Agentur Aroma gewann unter anderem den «Public Xaver»-Award. Die weiteren Goldgewinner.