Publiziert am 15.04.2025

Post Advertising und TBWA\Zürich haben gemeinsam ein neues Konzept entwickelt, heisst es in einer Mitteilung. Mit «Cross-Moments-Advertising» setzt Post Advertising auf gezielte Werbeimpulse in Momenten erhöhter Aufmerksamkeit. Durch die Kombination physischer und digitaler Touchpoints – von Postfilialen über Tankstellen bis hin zu App-gestützten Lösungen – entstehen Werbemomente, die Konsumenten nicht im Multitasking, sondern im entscheidenden Augenblick ohne Ablenkung erreichen sollen.

Die drei Kernprinzipien von «Cross-Moments-Advertising»:

Maximale Werbewirkung durch aufmerksamkeitsstarke Platzierungen: Um Mensch und Botschaft möglichst direkt zu verbinden, setzt der Cross-Channel-Ansatz auf Momente erhöhter Aufmerksamkeit und minimaler Ablenkung – etwa beim Warten an der Zapfsäule oder in der Postfiliale. So entstehen Werbebotschaften, die informieren und Kaufimpulse auslösen.

Relevanz durch datengetriebene Ausspielung: Dank des Datenbestands von Post Advertising werden Botschaften auf die Zielgruppen zugeschnitten und im passenden Moment ausgespielt. Mit datenbasiertem Wissen werden Botschaft, Zielgruppe, Kanal und Zeitpunkt für den Moment aufeinander abgestimmt.

Dynamische Werbestrategien: Die Angebote von Post Advertising entwickeln sich weiter, um sich an das veränderte Medienverhalten anzupassen.

Gemeinsam mit TBWA\Zürich hat Post Advertising eine Marktanalyse durchgeführt und eine Strategie entwickelt, die «Cross-Moments-Advertising» Kontur verleiht. Um das Konzept unter Marketing- und Kommunikationsprofis bekannt zu machen, hat TBWA\Zürich eine mehrstufige Kampagne entworfen. Wie in einem Quiz werden Fragen zur Werbe- und Mediaplanung gestellt, und die Lösung «Cross-Moments-Advertising» steht neben anderen, mehr oder weniger plausiblen Alternativen.

In der zweiten Phase geht es visuell weiter: Über Bilder werden die Angebote von «Cross-Moments-Advertising» herausgearbeitet. Zum Beispiel geht der Darstellung eines Tankstellenscreens die Frage voraus, wo man denn hinschaut während des Tankens. Die Antwort aus einer Multiple-Choice von Fotos dürfte einfach sein, und die höhere Aufmerksamkeit auf den DOOH-Screen logisch. In der dritten Phase zeigt Post Advertising am konkreten Beispiel, wie das Ganze in der Praxis funktioniert.

Die Kampagne läuft auf Display-Ads, auf YouTube-Formaten und auf interaktiven Spezialformaten. (pd/awe)