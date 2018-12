Campaigning Summit Switzerland: Wie man Millenials und die Generation von morgen bewegt

Am 5. April treffen sich Experten der internationalen Campaigning-Szene aus den Branchen Kommunikation, Marketing, Change Management und Public Affairs zum siebten Mal beim Campaigning Summit Switzerland. Die Veranstalter freuen sich, die vierte Referentin bekannzugeben: Lucero Oyarzun, Digital Campaign Coordinator bei International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN).

Neben den Referaten des KI-Pioniers Steffen Konrath, des britischen Models Harnaam Kaur und des CEO der Scope Content AG Peter Hogenkamp wird Oyarzun unter anderem erläutern, wie man die Millenials dazu bewegt, sich für ein gemeinsames Ziel einzusetzen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als Digital Campaign Coordinator engagiert sich Oyarzun bei ICAN im Kampf für die Abschaffung von Atomwaffen. 2017 gewann ICAN an internationaler Aufmerksamkeit: Die Kampagne wurde für ihre einzigartige Rolle bei der Aushandlung des UN-Abkommens zum Verbot von Atomwaffen mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

Als Expertin für Kommunikation und Marketing ist sie darauf spezialisiert, die junge Generation zu mobilisieren und dazu zu bewegen, sich für den Schutz unserer Natur zu engagieren. In ihrem Referat mit dem Titel «How to mobilize and involve Millennials and the next young generation» erzählt sie von ihren Erfahrungen und gibt einen Ausblick, wie Marketing, Kommunikation und politisches Campaigning 2025 aussehen könnten.

Der 7. Campaigning Summit Switzerland vom 5. April 2019 steht ganz im Zeichen von «Campaigning Innovation». (pd/as)