Julius Bär: Winfried Daun zum Global Head Brand & Marketing ernannt

Winfried Daun ist eine Führungskraft mit umfassender Erfahrung in Markenführung und Marketingmanagement, schreibt die Bank in einer Medienmitteilung. Zu Julius Bär stiess Daun von der UBS, wo er während mehr als 19 Jahren verschiedene strategische Rollen und Führungspositionen innehatte und für Markenkommunikation über alle Kanäle sowie für globale Initiativen verantwortlich war. Zuletzt war er Head Group Brand, Creative and Innovation.

Davor war er als Berater bei BBDO Consulting und PricewaterhouseCoopers Consulting tätig. Winfried Daun verfügt über einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften der Universität St. Gallen.



Stefan Bollinger, CEO von Julius Bär, kommentiert die Ernennung Dauns so: «Als ausgewiesener Experte für globale Markenführung und Marketing wird er massgeblich dazu beitragen, die Wirkung unserer Marke und unser Wertversprechen gegenüber unseren Kunden in allen unseren Märkten zu stärken sowie die Umsetzung von Kampagnen und Initiativen eng an unserer Strategie und den Bedürfnissen unserer Kunden auszurichten.» (pd/nil)