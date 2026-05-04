Publiziert am 04.05.2026

Die Kollektion zur erstmals mit 48 Teams ausgetragenen WM umfasst 980 Sticker auf 112 Albumseiten. Neu enthält jede Tüte sieben statt bisher fünf Sticker. Mit einem Preis von 1.50 Franken sinkt der Preis pro Sticker leicht. Das Album kostet 4.90 Franken. Das schreibt Panini Suisse in einer Medienmitteilung.

Für den Schweizer Markt bietet Panini erneut eine exklusive «United Edition» an – benannt nach der gemeinsamen Kandidatur von USA, Kanada und Mexiko. Diese Version unterscheidet sich laut Hersteller durch dickeres Papier, goldfarbene Wappenhintergründe und ein metallisiertes Softcover. Eine limitierte Treasure-Box mit Hardcover-Album, 100 Stickertüten und 16 Stadtpostern ist im Panini-Onlineshop sowie bei Press&Books erhältlich.

Als Kampagnengesicht für die Schweiz fungiert Nationalstürmer Dan Ndoye. Album und Sticker werden an Kiosken, in Supermärkten und im Onlinehandel vertrieben. (pd/nil)