Aus der Corona-Phase gibt es ein Zitat, das nachhallt – vor allem in Bern: «Die Aare wird bebadbar sein.» Der Satz von «Mister Corona» Daniel Koch liess viele aufatmen, und nun gibt es ihn als Schriftzug auf einem T-Shirt.

Die Kollektion besteht aus je einem Modell für Frauen und Männer, und zwar in verschiedenen Grössen sowie in smaragd für die Frauen und denim blue für die Männer. Das Zitat mit Kultpotenzial prangt auf der Brust: «Die Aare ist bebadbar.»

«Mit den T-Shirts haben wir offensichtlich einen Nerv getroffen. Nach vier Tagen waren sie ausverkauft», erklärt Mark Balsiger am Donnerstag. Der Berner Kommunikationsberater hatte die Aktion initiiert. Er wird in diesen Tagen eine zweite Auflage produzieren lassen – zum Teil mit neuen Farben. «Die Vorbestellungen laufen – das wird ein Selbstläufer», so Balsiger.

Der allfällige Gewinn geht an den «Sleeper», der in Bern eine Notschlafstelle und eine Gassenküche betreibt und laut Balsiger «in einer prekären Situation steckt». (eh)