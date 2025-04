Ausgabe 04/2025: «Beratung ist wichtig. Wir verkaufen keine Kaugummis»

Ausgabe 04/2025

Dieser Inhalt wurde von einem Verbandspartner bereitgestellt.

Interview: Jean-Marc Grand Bild: gfm

Welches waren die drei Marken-Ikonen in Ihrer Kindheit oder Jugend?

Als Sportler – ich habe in meiner Jugend vor allem Leichtathletik gemacht und später Triathlon – waren das primär Marken, die mit Bewegung und Aktivität zu tun hatten: Adidas, der Klassiker Ovomaltine und Nike.

Mit welchem Produkt, mit welcher Marke beginnt Ihr Tag am Morgen und endet der Tag am Abend?

Mein Tag beginnt mit SRF 4 News und Nespresso und endet mit einem Buch oder einem spannenden Artikel aus der «NZZ», einer Fachzeitschrift wie der «Harvard Business Revue» o. ä.

Welches Produkt oder welche Firma steht heute für exzellentes Marketing?

Oh, da gibt es viele – nur schon wenn ich an die gfm-Marketingpreise der letzten Jahre denke. Aus aktuellem Anlass, so kurz nach der tollen Weltmeisterschaftskampagne unserer Ski-Cracks, kommt mir natürlich die Marke Stöckli in den Sinn – auch wenn ich nicht mehr so oft selbst auf der Piste anzutreffen bin.

Welche Geschäftsidee oder welches Produkt hat Sie in letzter Zeit am meisten begeistert?

Da kann ich ein Beispiel aus meiner unmittelbaren Nachbarschaft nennen: Bei mir zu Hause um die Ecke gibt es eine ganz kleine Bäckerei, die sich mit guten Produkten, tollem Service und stets freundlichem Personal gegen die zahlreichen Grossverteiler im Umkreis von wenigen hundert Metern behauptet.

Welcher Marketing-Trend oder welches Marketing-Thema ist für Sie momentan am wichtigsten? Warum?

Ich finde, dass «Marketing» und «Trend» fast schon gegensätzlich sind. Seit meiner ersten Marketing-Lektion vor über dreissig Jahren blieb das Fundament von gutem Marketing für mich bis heute genau gleich: Kundinnen und Kunden von Produkten und Dienstleistungen zu begeistern und sie als Fans zu gewinnen. Und das braucht seit je ein gutes Gespür dafür, wohin der Wind bläst, und die richtigen Leute an den entscheidenden Positionen. Klar gibt es in der Umsetzung immer wieder neue Möglichkeiten und innovative Wege – gerade zum Beispiel im Bereich Omnichannel, wie wir es bei Galenica auch für unsere Apotheken aufbauen. Entscheidend für die langfristige Kundenbindung sind jedoch ein gutes Produkt, das beste Erlebnis an jedem Touchpoint und ein exzellenter Service – dann haben wir, kombiniert mit gutem Marketing, die grösste Wirkung.

Wie kommunizieren Sie hauptsächlich mit Ihrer Kundschaft (direkter Kundenkontakt, Social Media usw.)?

Da würde ich jetzt wirklich sagen: «alles» – ganz abhängig von den Präferenzen der Kundinnen und Kunden und je nach angebotener Dienstleistung: vom persönlichen Austausch – in Apotheken auch in Beratungszimmern, welche Privatsphäre bieten für unsere Angebote rund um «Beratung plus» – bis zur effizienten Kurzkommunikation über Messaging-Apps, Live-Chats und Social Media. Wir setzen das ein, was den Kundinnen und Kunden am meisten entspricht, schaffen Awareness für die Themen, die bewegen, und bringen auch weitere Partner aus dem Gesundheitswesen auf gemeinsame Plattformen für die Interaktion mit Kundinnen und Patienten.

Wo sehen Sie für Ihr Unternehmen künftig die grössten Chancen?

Wir haben in den letzten fünf Jahren die Galenica-Gruppe in eine Netzwerkorganisation umgebaut. Verantwortung und Kompetenz sollen auf möglichst viele Mitarbeitende innerhalb der Gruppe verteilt werden – und Entscheide werden da getroffen, wo das grösste Wissen ist. Durch unseren dezentralen Ansatz sind wir nah an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden. So können wir trotz unserer Grösse schnell auf die Wünsche unserer unterschiedlichsten Kundengruppen eingehen – sei es in der Pharmalogistik, den Apotheken oder im Bereich Home-Care, wo wir Fachpersonen in Heimen, Spitälern oder Arztpraxen mit unseren Services möglichst viel administrative Aufwände abnehmen, damit sie Zeit für die Betreuung der Patientinnen und Patienten gewinnen.

Wo sehen Sie für Ihr Unternehmen künftig die grössten Risiken?

Es wird im Gesundheitswesen derzeit viel über die Kosten geredet – und relativ wenig über den enormen volkswirtschaftlichen Nutzen, den die über 400 000 Gesundheitsfachkräfte in der Schweiz täglich stiften. Wir haben eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, und es wird von Kundinnen und Patienten sehr geschätzt. Dazu gilt es Sorge zu tragen – und es gilt, miteinander die Zukunft zu gestalten. Als Galenica setzen wir uns branchenweit dafür ein, gemeinsam Lösungen zu schaffen für ein qualitativ hochwertiges, kosteneffizientes und zukunftsorientiertes Gesundheitswesen.

Push or Pull

Harvard Business School oder IMD?

Harvard Business School, der Campus ist einfach unglaublich.

Just in time oder Lagerbestände?

Es wäre für die Bevölkerung in unserem Land nicht «gesund», wenn wir alles just in time hätten.

Medikamente online einkaufen oder in der Apotheke?

Der Kanal ist nicht das Kriterium, sondern eine gute Beratung ist wichtig. Es ist ein Medikament, kein Kaugummi.

Gesundheitskosten senken oder Gewinn maximieren?

Gesundheitskosten sinnvoll steuern und so viel Gewinn erzeugen, dass das System weiterhin innovationsfreudig und leistungsfähig bleibt – es geht um unsere Gesundheit!

Salt, Swisscom oder Sunrise?

Keine Frage: Swisscom!

Corporate oder Start-up?

Mich hat schon immer beides fasziniert, deshalb wohl unsere Netzwerkstruktur bei Galenica.

Künstliche Intelligenz oder menschliche Kreativität?

Technologie und Mensch in Einklang für die beste Innovation – ich glaube stark daran, dass Technologie in den Diensten der Menschen schon immer Wert und Wohlstand geschaffen hat.

TikTok oder Instagram?

Eher TikTok – es hat sich in letzter Zeit zu meiner Musikplattform entwickelt.