Doch was ist Mut überhaupt? Angst überwinden, Komfortzone verlassen, Verantwortung übernehmen: Das alles bedeutet Mut für Menschen in der Schweiz, wie eine Studie des Forschungsinstituts Sotomo aus dem Jahr 2018 aufzeigt. Für 30 Prozent der Befragten ist Mut mit einem Wagnis verbunden. Für 28 Prozent heisst Mut, sich zu überwinden. 25 Prozent bringen Mut mit Verantwortung in Verbindung.

Mutig ist also auch, wer Verantwortung übernimmt. Und das machen immer mehr Unternehmen. Allerdings nicht im selben Ausmass wie die Migros, die seit 1957 mit dem Migros-Kulturprozent über 5,3 Milliarden Franken in ihr gesellschaftliches Engagement investiert und 2012 mit dem Migros-Pionierfonds ein Gefäss geschaffen hat, das Impact-orientierte Gründer:innen unterstützt.

Mut trifft Mission

Unter «Impact Entrepreneurship» versteht man ein Unternehmertum, das soziale und ökologische Herausforderungen auf unternehmerische Art angeht. Ziel ist es, diese Probleme nachhaltig zu lösen und so zum Erreichen der Agenda 2030 und der 17 Sustainable Development Goals (SDGs) beizutragen. Das erfordert nicht nur eine (zuweilen) kühne Idee, sondern auch den Mut, die Komfortzone zu verlassen und ein Risiko einzugehen. Der Migros-Pionierfonds fördert diesen Mut und finanziert Impact-

Über 120 Projekte, die etwas verändern wollen

Mycrobez ist eines der Projekte, die der Migros-Pionierfonds unterstützt. Die drei jungen Gründer hinter dem Basler Start-up begannen mit einem Naturschaumstoff auf Pilzbasis zu experimentieren. Sie stellten jedoch bald fest, dass dieses multifunktionale Material aufgrund der manuellen Produktion nicht wirtschaftlich ist. Überzeugt von dem Potenzial ihrer Idee, blieben sie dran und brachen sogar ihr Studium ab, um heute einen vollautomatisierten Produktionsprozess zu entwickeln. Das Ziel: nichts weniger, als eine «Verpackungsrevolution» zu starten.

Der Migros-Pionierfonds unterstützt das Team finanziell während drei bis fünf Jahren und steht ihm in dieser Zeit auch beratend zur Seite. Seit 2012 hat der Förderfonds bereits über 120 Projekte und noch viel mehr mutige Schweizer:innen auf ihrem Weg zu einer besseren Welt begleitet. Die Pionierprojekte bewegen sich thematisch in den Bereichen «Klima und Ressourcen», «Technologie und Ethik» und «Zusammenleben». So breit das Portfolio, so verschieden die Lösungsansätze: Alle Pionierprojekte eint der Anspruch, auf systemischer Ebene etwas verändernzu wollen.

So auch Twiliner. Das Start-up entwickelt einen neuartigen Liegenachtbus und möchte damit Mobilität neu denken und Reisen nachhaltiger machen. Doch die (regulatorischen) Hürden sind hoch, denn Liegesitze sind in der EU bis dato aus Sicherheitsgründen noch nicht freigegeben. Trotz wiederkehrender Rückschläge, Verzögerungen und neuer Herausforderungen beisst sich das Unternehmen durch. Der Prototyp des neu entwickelten Liegesitzes soll im Frühling getestet und das Patent angemeldet werden. Noch in diesem Jahr soll der Pilotbetrieb starten.



Mut als Motor

Es braucht also auch Geduld und Hartnäckigkeit. Und nicht zuletzt Tatkraft. Womit wir wieder beim Mut wären. Den versteht Descartes nämlich als eine Energie, die den Willen zur Handlung antreibt.