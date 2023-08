Ausgabe 06/07 2023: Die 60. Generalversammlung des Agenturnetzwerks ASW

In diesem Jubiläumsjahr fand man sich in der «Sagibeiz» in Murg am Walensee ein. Der prächtige Sommerabend, dramatische Kulisse mit den mächtigen Churfirsten inklusive, trug das Seine zur guten Stimmung bei. Mit Hingabe wurde geschwatzt, genossen, gegessen. Das absolute Highlight war die Übergabe der Mitglieder-Awards anlässlich der durchgeführten und bestandenen Mitglieder-Rezertifizierungen an alle anwesenden Agenturen. Ob aus rundem Anlass oder nicht, wir freuen uns jetzt schon auf das nächste ASW-Stelldichein!