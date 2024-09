Ausgabe 08/09 2024: «Die Schweiz erfindet sich immer wieder neu»

Ausgabe 08/09 2024

Interview: Monica Müller Bilder: Gian Marco Castelberg, Nicolas Duc

Herr Samochowiec, Sie haben sich in der Studie «Gemeinsam verschieden?» intensiv mit dem Thema Vielfalt beschäftigt. Wie stehen die Menschen in der Schweiz zu Vielfalt?

Die Schweiz ist mit vier Landessprachen, 26 relativ eigenständigen Kantonen und einem Drittel der Wohnbevölkerung, die im Ausland geboren ist, ein sehr vielfältiges Land. Viele empfinden Vielfalt als positiv: 50 Prozent sind der Meinung, Vielfalt mache die Schweiz aus. 30 Prozent stimmen dem teilweise zu. Ebenso viele finden es gut, ist die Schweiz in den letzten Jahrzehnten vielfältiger geworden. Jeweils 15 Prozent sehen das aber ganz anders.

Wie sieht die Realität aus? Inwiefern begegnen sich die verschiedenen Gruppen, wie Arm und Reich, politisch rechts und links Stehende, Alt und Jung?

Das ist je nach Gruppe sehr unterschiedlich. Insgesamt sagen zwischen 15 und 30 Prozent, sie kennten niemanden aus der jeweiligen Gegengruppe. Bei den Armen kennt die Hälfte niemanden, der reich ist. Also eine Person, die ein Vermögen von über einer Million hat oder Häuser besitzt. Gerade die Hochgebildeten kennen kaum jemanden, der keine nachobligatorische Schulbildung hat. Bei der politischen Haltung ist es so, dass es eigentlich schon Kontakte zwischen Andersdenkenden gibt. Was spannend ist: Viele sagen, sie kennten die politischen Positionen der anderen nicht. Sie sprechen lieber nicht darüber.

Und wie steht es um den Austausch zwischen den Generationen?

Auch dieser ist gering. Die Hälfte der unter 25-Jährigen hat wenig oder keine Bekannten über 65, umgekehrt ist es ähnlich. Obwohl knapp die Hälfte sagt, sie empfinde Kontakte zu anderen Generationen als bereichernd.

Was ist der Grund dafür, dass die verschiedenen Gruppen unter sich bleiben?

Die allermeisten derjenigen ohne Bekanntschaften aus anderen Gruppen geben an, solchen Menschen schlicht nicht zu begegnen. Aber nicht, dass sie dies grundsätzlich nicht möchten. Was auffällt: Je mehr Bekannte jemand in Gegengruppen hat, desto positiver ist seine Einstellung zu ihnen.

Wie sind die Kontakte zwischen den Sprachregionen?

Aus der Deutschschweiz geben ganze 40 Prozent an, niemanden aus der Welschschweiz oder aus dem Tessin zu kennen. Bei weiteren 35 Prozent sind es wenige. Auf der anderen Seite ist das etwas weniger ausgeprägt. Trotz der insgesamt wenigen Kontakte sind die Einstellungen zu den anderen Sprachregionen sehr positiv.

Wie deuten Sie das?

In der Schweiz sind die anderen Sprachregionen oft Thema. Sei es, dass sie in der Schule durchgenommen werden oder dass man einen Bundesrat oder eine Bundesrätin bei einer Ansprache im Fernsehen Deutsch, Französisch, Italienisch oder Rätoromanisch sprechen hört. So wird man immer wieder daran erinnert. Viele denken beim Thema Vielfalt in der Schweiz als Erstes an die Sprachregionen. Und erzählen dem Besuch aus dem Ausland stolz davon. Hat man schon nur indirekt oder durch die Medien Kontakt mit anderen Gruppen, kann das Einstellungen diesen gegenüber verbessern. So finden wir auch, dass der ESC-Sieg von Nemo die Gefühle gegenüber Trans- und nonbinären Personen verbessert hat.

Wünschen sich die Menschen in der Schweiz denn mehr Austausch mit anderen?

Das kommt auf die betreffende Gruppe an. Tendenziell bevorzugen Menschen kleine Unterschiede, also lieber Menschen aus dem Tessin als Asylsuchende.

Was braucht es, damit sich Menschen aus verschiedenen Bubbles mehr begegnen?

Der öffentliche Raum ist dabei ein spannender Faktor. Architekten könnten beim Bauen darauf achten, dass die Bewohner durch einen gemeinsamen Innenhof gehen müssen und nicht durch eine Tiefgarage in ihre Wohnungen gelangen. Leben Leute an einer wenig befahrenen Strasse, ist die Chance zudem grösser, dass sie ihre Nachbarn kennen und sich mit ihnen anfreunden. Gemeinden könnten attraktive öffentliche Orte schaffen, wo alle gerne flanieren, sich aufhalten, mit ihren Kindern spielen. So bestünden Gelegenheiten, dass man sich zumindest sieht und damit schon gewisse Hemmungen abbaut. Was ebenfalls hilft, sind gemeinsame Bekannte. Deshalb sucht das Migros-Kulturprozent im Rahmen der Vielfaltsinitiative beispielsweise mit einer Kampagne Brückenbauer*innen, die zwischen den Kreisen vermitteln.

Wie wichtig sind soziale oder politische Engagements für den Austausch?

Drei Viertel derjenigen, die in einem Verein aktiv sind oder sich sozial engagieren, geben an, dass diese Tätigkeiten ihre Bekanntenkreise vielfältiger gemacht haben. 60 Prozent der politisch Engagierten empfinden das ebenfalls so. Bei solchen Engagements kommt man fast zwangsläufig mit Leuten in Kontakt, die anders sind. Gerade in der Gemeindepolitik ist das Vermitteln zwischen Gruppen mit unterschiedlichen Interessen, also eigentlich das Management von Vielfalt, ein zentraler Aspekt der Arbeit. Hat jemand Kontakt zu fremden Gruppen, strahlt das übrigens auch auf den eigenen Freundeskreis aus, sodass dieser auch offener wird.

In den Medien werden jüngere Menschen oft als tolerante Gruppe dargestellt. Kommt die Studie zum selben Schluss?

Jüngere Menschen sind sehr polarisiert gegenüber vielen Minderheiten, auch wenn die Medien sie häufig als fortschrittlich darstellen. Bei den unter 25-Jährigen ist der Anteil derjenigen mit positiven Gefühlen wie auch jener derjenigen mit negativen Gefühlen gegenüber Gruppen wie etwa Veganer*innen, Trans- und nonbinären oder homosexuellen Personen am höchsten. Je älter die Leute, desto neutraler sind sie gegenüber andern eingestellt.

Was könnte das für die Jugendarbeit bedeuten?

Kontakt zu anderen, sei das nun persönlich oder medial, sind wichtig. Jugendarbeit kann so etwas leisten.

Sie haben sich lange und intensiv mit dem Thema Vielfalt beschäftigt. Was erhoffen Sie sich von der Studie?

Dass wir Vielfalt umfassender verstehen. Und uns bewusst sind: Was wir als vielfältig oder anders betrachten, ändert sich. Minderheiten sind oft durch Ablehnung definiert. Mal waren es die Katholiken, mal die Linkshänder, die man bekehren wollte. Das interessiert heute niemanden mehr. Eine Gesellschaft entwickelt sich. Vielfalt ist ein Teil der Schweiz, und die Schweiz erfindet sich immer wieder neu. Auf individueller Ebene würde ich mich darüber freuen, Leute dazu anzuregen, etwas auszuprobieren. Im besten Fall, sich sozial zu engagieren. Und sich selbst zu hinterfragen: Bin ich eigentlich in einer Bub­ble, und woran liegt das?

