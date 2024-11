Ausgabe 11/2024: Die Zukunft der Kommunikation beginnt hier

Ausgabe 11/2024

Text: Audrey Arnold, LEADING SWISS AGENCIES Bild: zVg

Die LSA versteht sich als Netzwerkerin und Impulsgeberin. Unsere Mission ist es, die Schweizer Kommunikationsbranche nicht nur auf höchstem Niveau zu halten, sondern sie aktiv mitzugestalten. Dafür sorgen unsere weitreichenden Dienstleistungen: von praxisnahen Aus- und Weiterbildungsangeboten über strategische Beratung bis hin zu innovativen Studien und Marktanalysen: Wir sorgen dafür, dass die Agenturen unseres Netzwerks immer vorne mit dabei sind – oder möglichst einen Schritt voraus. Zusätzlich stehen wir unseren Mitgliedern bei Fragen und Herausforderungen mit Rückendeckung zur Seite. Sei es bei rechtlichen Angelegenheiten, Prozessoptimierungen oder Qualitätsfragen – der Verband unterstützt seine Agenturen dabei, höchste Qualitätsansprüche gegenüber der Kundschaft und den Mitarbeitenden durchzusetzen. Und zwar ganz konkret.

LSA-Qualitätssiegel: ein Garant für Exzellenz

Nicht jede Agentur kann Mitglied bei LEADING SWISS AGENCIES werden. Nur wer nachweisbar langfristig echte Wertschöpfung für die Auftraggebenden generiert und höchste Standards in Kreativität, Strategie und Geschäftsführung gewährleistet, darf unser LSA-Qualitätssiegel tragen. Dieses bestätigt erstklassige Leistungen, Investitionssicherheit und ein in vielerlei Hinsicht verantwortungsbewusstes Geschäftsverhalten.

Um diese hohen Standards sicherzustellen, durchlaufen die LSA-Agenturen alle drei Jahre unser Leading Quality Audit. Dieser umfassende Qualitätscheck garantiert, dass die Werte der LSA in den Agenturen konsequent gelebt werden. Darüber hinaus können unsere Mitglieder den international anerkannten Consultancy Management Standard CMS IV absolvieren.

Nachhaltigkeit: Verantwortung für die Zukunft

Auch in der Förderung nachhaltiger Praktiken nimmt die LSA eine Vorreiterrolle ein. Wir setzen uns aktiv dafür ein, dass unsere Branche ihren Beitrag zum Klimaschutz leistet. Das eigens entwickelte Klimaschutzpaket schafft Orientierungshilfe und begleitet unsere Mitglieder auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. In Zusammenarbeit mit ClimatePartner können die LSA-Agenturen ihren Corporate Carbon Footprint berechnen und ihre Kampagnen bilanzieren. Damit aber nicht genug: Danach gilt es, den CO2-Fussabdruck entweder in Höhe der genauen Emissionen oder über pauschale Beiträge auszugleichen und natürlich laufend zu senken. So leisten unsere Mitglieder nicht nur einen Beitrag zur Umwelt, sondern stärken gleichzeitig das Vertrauen ihrer Kundschaft in verantwortungsbewusste Kommunikationslösungen.

Weiterbildung: Fachkompetenz als Schlüssel zum Erfolg

Für eine anhaltend hohe Qualität ist kontinuierliche Weiterbildung unerlässlich. Wir betrachten dies holistisch und über sämtliche Wissensstufen hinweg. Und zwar mit einem breiten Spektrum an Weiterbildungsmöglichkeiten, das gezielt auf die Herausforderungen der Kommunikationsbranche zugeschnitten ist. Dazu gehören LSA-eigene Impulsseminare, Workshops und Trainings ebenso wie das LSA-Bootcamp, welches talentierten Einsteigerinnen und Einsteigern aus Beratung, Kreation und Media wertvolle Einblicke in das tägliche Wirken der Kommunikationsbranche ermöglicht. Das einwöchige, intensive Bootcamp vermittelt praxisnahes Wissen, das sofort in den Agenturalltag integriert werden kann. Zudem können wertvolle Kontakte innerhalb der Branche geknüpft werden.

Weiter bietet die LSA als Trägerin und Organisatorin der Ad School den Studiengang «CAS Kreation und Strategische Planung» an. Im Rahmen dieses Lehrgangs erhalten die Teilnehmenden fundiertes State-of-the-Art-Wissen, welches von den besten Vertreterinnen und Vertretern der Branche vermittelt wird.

Dialog: gemeinsam mehr erreichen

Der Austausch und die Vernetzung innerhalb der Branche sind von unschätzbarem Wert. Deshalb geniesst auch der Dialog untereinander einen hohen Stellenwert. Gemeinsam sind wir stärker. Bei den LSA-Leadergesprächen kommen Führungskräfte der Agenturen zusammen, um über aktuelle Herausforderungen, Entwicklungen und Best Practices zu sprechen. Dabei teilen wir Wissen und Erfahrungen, inspirieren gegenseitig und optimieren Prozesse oder Qualitätsstandards.

Ebenso wichtig sind beispielsweise die Roundtable-Gespräche, bei denen Auftraggebende und andere Branchengrössen aufeinandertreffen. Die Veranstaltungsreihe ist Inspirations- und Netzwerk-Plattform und vor allem ein Raum, in dem sich unsere Gilde kontinuierlich gemeinsam weiterentwickeln kann.

Vorteile: Unterstützung auf allen Ebenen

Neben der inhaltlichen Unterstützung bietet unsere Agenda auch handfeste Vorteile: Dazu gehört ein vergünstigter KV-Grundkurs für Lernende in LSA-Agenturen, der die Auszubildenden optimal auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereitet. Die Organisation erfolgt via Grundbildung Marketing-Kommunikation. Oder die kostenlosen Dienste der Schlichtungsstelle für schnelle und unkomplizierte Lösungen in Konfliktfällen: Unser Rechtsdienst stellt über den LSA-Rechtskonsulenten eine erste unentgeltliche telefonische Rechtsberatung zur Verfügung. Ebenso erwähnenswert ist unsere Verbandslösung rund um die Personalvorsorge: In Zusammenarbeit mit Helvetia Versicherungen haben wir den «Überschussverband» geschaffen und somit besonders günstige Bedingungen für die Personalvorsorge.

LSA: ein starkes Netzwerk für eine starke Zukunft

LEADING SWISS AGENCIES ist mehr als nur ein Verband. Wir vereinen die besten Köpfe der Schweizer Kommunikationsbranche. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, die relevanten Standards kontinuierlich zu erhöhen und die Kommunikation der Zukunft verantwortungsvoll zu gestalten. Ob durch unsere strengen Qualitätsaudits, die Förderung von mehr Nachhaltigkeit oder das umfassende Weiterbildungsangebot – die LSA steht ihren Mitgliedern mit den besten Werkzeugen zur Seite, um für alle Herausforderungen von heute und morgen gewappnet zu sein. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Schweizer Kommunikationslandschaft – mit Kreativität, Innovation und Verantwortung. Wir laden Sie ein, Teil dieses Weges zu sein.