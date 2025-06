05/2025

Dieser Inhalt wurde von einem Verbandspartner bereitgestellt.

Organisiert ein Verein eine kulturelle Veranstaltung, möchte eine Gemeinde die Quartierentwicklung vorantreiben oder plant ein Kanton einen digitalen Schalter, hängt der Erfolg auch davon ab, ob dabei verschiedene Perspektiven berücksichtigt worden sind. Geht die Barrierefreiheit bei einer kulturellen Veranstaltung vergessen, sind einige Besucher*innen ausgeschlossen. Bringen Menschen mit Migrationsgeschichte ihre Wünsche bei der Quartierentwicklung nicht ein, werden sie nicht Teil davon sein. Und wird beim Aufbau eines digitalen Schalters die weniger technikaffine Generation ausgeblendet, hat er weniger Nutzer*innen. Mit dem Vielfaltsfinder will das Migros-Kulturprozent interessierte Unternehmen, Organisationen und Vereine dabei unterstützen, vielfältige Perspektiven bei ihren Projekten einzubinden. Die Online-Plattform, die Anfang Mai pilotiert wird, stellt Expert*innen vor, die verschiedenen Generationen angehören, mit oder ohne Behinderungen leben, diverse Sprachen sprechen, unterschiedliche Geschlechtsidentitäten und oder kulturelle Erfahrungen haben. Allen gemeinsam ist, dass sie neben einer fachlichen Expertise auch noch biografische Expertise in bestimmten Vielfaltsdimensionen mitbringen. Und dass Mitarbeitende des Migros-Kulturprozents bereits mit ihnen erfolgreich zusammengearbeitet haben.

Warum teilt das Migros-Kulturprozent dieses Netzwerk? «Wir wollen mehr Menschen Zugang zu vielfältigen Perspektiven ermöglichen», sagt Kathrin Kern, Themen- und Projektleiterin Soziales bei der Direktion Gesellschaft & Kultur beim Migros-Genossenschafts-Bund. Ziel dieser Idee sei es, die Gesellschaft langfristig dabei zu unterstützen, Vielfalt mitzudenken und breiter zu leben. «Denn das fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt.» Jessica Schnelle, Leiterin Soziales, ergänzt: «Binden wir Vielfalt ein, schaffen wir Nachhaltiges und fördern den sozialen Frieden.»

Die Schweiz ist mit 26 Kantonen, vier Landessprachen und vielen verschiedenen Kulturen und Lebensweisen sehr vielfältig. Die Migros spiegelt als grösste private Arbeitgeberin diese Vielfalt im Kleinen wider: «Vielfalt ist in unserer DNA», sagt Jessica Schnelle.

Das Angebot des Vielfaltsfinders baut auch auf den Erkenntnissen der Studie «Gemeinsam verschieden? Die grosse Schweizer Vielfaltsstudie» auf. Diese hat das Migros-Kulturprozent beim Gottlieb Duttweiler Institute (GDI) in Auftrag gegeben. Die Studie, die im September 2024 präsentiert wurde, hat gezeigt, dass wir uns alle sehr häufig mit Menschen umgeben, die ähnlich sind wie wir selbst und sich verschiedene Gruppen kaum begegnen. Laut der Studie ist es in der Regel keine bewusste Wahl, dass wir uns vor allem in unseren eigenen Bubbles bewegen, sondern dies passiert im Lauf des Lebens automatisch. Der Wunsch nach mehr Austausch wäre aber durchaus da und wird als bereichernd empfunden.

Der Vielfaltsfinder lädt dazu ein, Schritte aus der eigenen Bubble zu unternehmen und sich mit verschiedenen Lebensrealitäten auseinanderzusetzen. «Die Expert*innen im Vielfaltsfinder können in Gremien Einsitz nehmen, Fachjurys in verschiedenen Bereichen ergänzen, Projektteams coachen, Referate halten und ihre Perspektiven vor dem Hintergrund ihres Erfahrungs- und Fachwissens einbringen», führt Kathrin Kern aus.

Rund dreissig Ansprechpartner*innen sind zum Start des Vielfaltsfinders im Mai 2025 aufgeführt. Eine von ihnen ist Saphir Ben Dakon, Expertin für diskriminierungsfreie und inklusive Kommunikation. Sie deckt die Vielfaltsdimensionen Behinderung, Gleichstellung und Mehrfachzugehörigkeiten ab. Ben Dakon findet die Plattform eine gute Idee: «Sie kann Menschen sichtbar machen, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit Vielfalt beschäftigen.»

Vom Vielfaltsfinder verspricht sich Saphir Ben Dakon dreierlei: Erstens könnten Interessierte schauen, wie das Migros-Kulturprozent sich neue Kundengruppen erschliesst und es ihm gleichtun. Zweitens sei sie selbst immer wieder froh um die Expertise anderer, wenn in ihrem Netzwerk noch eine Perspektive fehle. Drittens sei das Thema Diversität in der aktuellen weltpolitischen Lage etwas in Verruf geraten. «Zeigt ein stark in der Schweiz verankerter Brand wie das Migros-Kulturprozent den Wert von Inklusion für die Gesellschaft auf, hat das Signalwirkung.» Davon erhofft sich Saphir Ben Dakon eine sachliche Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Vielfalt als Fachthema.

Dass man ausgerechnet jetzt, wo Diversitätsthemen international ein rauer Wind entgegenweht, den Vielfaltsfinder lanciere, spiele der Dringlichkeit in die Karten, sagt Jessica Schnelle. «Denn: Jetzt erst recht!» Es gelte, die Errungenschaften in Sachen Chancengerechtigkeit zu verteidigen und darauf aufzubauen. Verlier*innen gebe es dabei keine. «Die Tische, an welchen Entscheidungen getroffen werden, sollen grösser werden, damit mehr Stühle daran Platz finden. Es geht nicht darum, Stühle abzuräumen», ergänzt Kathrin Kern.



Mit der Plattform «SheKnows» existiert bereits eine Datenbank, die Expertinnen vermittelt. Sie wurde 2021 lanciert und ist anfangs ebenfalls vom Kulturprozent unterstützt worden. «SheKnows» will Expertinnen sichtbarer machen. Denn bis heute sei nur jede vierte Person, die in Medienberichten vorkommt, eine Frau. Expertinnen seien noch seltener. Schnell waren über 1000 Frauen in der Expertinnen-Datenbank. Mit dem Vielfaltsfinder wolle man ein ergänzendes Angebot schaffen und Vielfalt breiter denken, sagt Kathrin Kern.

Sind auch über 1000 Ansprechpartner*innen das Ziel? Die Projektverantwortlichen beim Migros-Kulturprozent hoffen, mehr Expert*innen für das Projekt gewinnen zu können. Noch seien gewisse Vielfaltskategorien, wie beispielsweise sozioökonomischer Status, nicht genügend abgedeckt. Da der Vielfaltsfinder ein Pilotprojekt ist, müsse sich zeigen, wie er wachsen werde – in Bezug auf die Anzahl Expert*innen sowie die Nutzung durch die Unternehmen, Organisationen und Vereine. «Idealerweise wird daraus eine etablierte Plattform, die hilft, verschiedene Lebensrealitäten zu unterstützen.» Mit dem Ziel, zu einer inklusiveren und chancengerechteren Gesellschaft beizutragen.